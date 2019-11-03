“Konya milli teknoloji hamlesinde öncü şehirlerden biri olacak “

KONYA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Konya, bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olma rolünü üstlenirken, bir yandan da milli teknoloji hamlesinin öncü şehirlerinden biri olacak." dedi.

Kacır, Konya Sanayi Odasında düzenlenen meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Konya'da üretime katkı veren sanayicilerle olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konya gibi tarihi kimliği yüksek şehirlerin, ülkenin bundan sonraki hedeflerine ulaşmasında kritik ve stratejik roller üstlenmesinden büyük onur duyduğunu belirten Kacır, kentteki Aselsan yatırımının önemini anlattı.

Kacır, Konya'nın büyüyen, gelişen, kendini yenileyen ve ülkeye katma değer üreten bir sanayisinin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aselsan'ın, Konya'da Konyalı sanayicilerle birlikte yapacağı önemli bir yatırım var. İnanıyorum ki nesiller boyunca bu yatırıma emek vermiş olan herkes hayırla yad edilecek. Konya'nın, Türkiye'nin milli savunma ve milli teknoloji alanında önümüzdeki on yıllarda üstleneceği sorumluluklar, bu yatırımla çok daha yükselecek ve çok daha hızlanacak. Konya, bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olma rolünü üstlenirken, bir yandan da milli teknoloji hamlesinin öncü şehirlerinden biri olacak."

Meclis ve meslek komitesi üyelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" ile gelecek dönemlerde öncelik verilecek politikalar hakkında da bilgi aktaran Kacır, sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de nitelikli üretim odaklı bir Konya inşa ederek, ülkenin refah düzeyinin artmasına daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kütükçü, Konyalı sanayicilerin "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" ile "11. Kalkınma Planı"nda ortaya konulan, yerli üretimi ve teknolojik dönüşümü sağlama hedeflerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konya'da 80 farklı sektörde üretim yapıldığını, birçok sektörde ülkede en iddialı, en rekabetçi şehirlerden birinin Konya olduğunu ifade eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya’nın ardından 5. sıradayız. Orta vadede savunma sanayi ihracatında ilk 3’e girme hedefi koyduk. İnşallah bunu da başaracağız. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, 'Onaylı Tedarikçi Listesi'nde 22 firma ile Ankara'dan sonra en fazla firması bulunan şehiriz.

Aselsan fabrikasının da bulunduğu toplam 1 milyon 800 bin metrekarelik alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından karma endüstri bölgesi ilan edildi. Bu karar şehrimizin yüksek katma değerli üretim geleceği için en kritik kararlardan birisiydi. Çünkü şehrimizi, yüksek katma değerli üretim yapan bir geleceğe hazırlıyoruz. Karma Endüstri Bölgemiz de inşallah bu hedefte, büyük kaldıraç etkisi gösterecek."