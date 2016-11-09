Konya MÜSİAD Expo Fuarında 15 firmayla dünyaya açılıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, 16. MÜSİAD Milletlerarası Fuarına Konya’dan 15 firmanın katılacağını söyledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, 16. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve Uluslararası Iş Formu (IBF) ile ilgili yazılı bir tanımlama yaptı. Yıldırım, “16. MÜSİAD EXPO, küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda laf sahibi edinmek, KOBİ’leri yükseltmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere meslek dünyasını buluşturacak ve B2B görüşmelerle yeni meslek fırsatlarının adresi olacak. 9-12 Kasım tarihlerinde CNR EXPO’da 8 antre ile 700 şirkete ve takriben 200 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan 16.MÜSİAD EXPO’da, bu yıl çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, dokuma, otomotiv, alet, mobilya, gıda, veri teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok öbür sektör ziyaretçilerle buluşacak. 14 ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanacak MÜSİAD EXPO’yu 9 Kasım’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açacak. Ülkemizle ilgili olumsuz algılama operasyonlarının yürütüldüğü, birtakım organizasyonların kasten iptal edildiği bir ortamda, MÜSİAD EXPO’nun CNR Fuar Merkezi’nin 8 holünün tümünü kapsaması, ne katılımcı ne de ziyaretçi olarak kimsenin iptal başvurusunda bulunmaması MÜSİAD farkının manâlı bir göstergesidir. Fuarda, 20. Milletlerarası Meslek Forumu (IBF), 10 Kasım’da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılacaktır. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı Hesaplı ve Ticari İşbirliği Kalıcı Komitesi’nin 2006 yılından bu yanlamasına ‘Resmi Iş Forumu’ olan IBF’in, bu yılki asıl oturum konusu ‘İnovasyon Ekonomisi ve Yatırım Ekosistemi’ olarak belirlendi. MÜSİAD’ın Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından kurtulması için ortaya koyduğu bir vizyon projesi olarak uyarı çeken High Tech Port’un üçüncüsü, Cumhurbaşkanı’nın katılımı, Savunma Bakanlığı’nın yardım ve katılımı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ortaklığı ve sanayicilerin destekleriyle 9-12 Kasım tarihlerinde 16. MÜSİAD EXPO fuarı içinde CNR EXPO’da 4. holde düzenlenecek. Bu sene 20’den fazla ülkenin Savunma Bakanı, Güç Komutanı, havayolu şirketleri ile Türkiye’nin ileri teknoloji üreten firmalarının katılacağı fuarda, Türkiye’nin Milli Tankı Altay’ın prototipi de Otokar kadar sergilenecek. Savunma ve havacılık sektörü firmalarının mahsul lansmanlarına sahne olacak fuarda, iş geliştirme görüşmeleri yapılacak, odak ve amaç pazarlara sıcak ulaşım ile milletlerarası rekabet avantajları sunulacak” dedi.

Şişmek açıklamasında, “MÜSİAD EXPO, firmaların sadece ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları bir platform olmaktan öte, yurtdışı alım heyetleri ile ikili meslek görüşmeleri, ülke sunumları, ülke raporları ve meslek forumları ile ticaretin arttırılması ve geliştirilmesine karşın ayrıcalıklı bir ortam oluşturuyor. Bu sene buluş olarak “Satın Almacılar Buluşuyor” başlığıyla, MÜSİAD üyesi olan ve olmayan 200’ün üstünde seçkin satın almacıyı bir araya getireceğiz. Her fuarda ayrı sergiler de düzenleyen MÜSİAD, bu sene ‘15 Temmuz’ temalı sergide hain darbe girişiminde yaşananları öbür bir sunumla gözler önüne serecek ve o gecenin hikayesi sergilenecek. Bu organizasyonda da, MÜSİAD Konya Şubesi olarak, 15 işyeri ve 1200 metrekareden pozitif bir alanda stant açarak lider şube unvanını koruyoruz. Dünya ekonomisinin kalbinin İstanbul’da atmasını sağlayacak bu manâlı organizasyona şube üyelerimizin ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesile ile Konyalı sanayici, işadamı ve değerli hemşehrilerimizin bir günlerini MÜSİAD EXPO’ya ayırarak bu büyük organizasyonda yer almalarını tavsiye ediyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak üyelerimizin ticaret hacimlerini artırmaları ve üyelerimiz arasındaki kaynaşmanın sağlanması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ülkemizin ekonomide yaşadığı başkalaşım ve gelişimin aynası olarak gördüğümüz fuarımızın, yeni pazarlar ortaya çıkarması, yeni işbirliklerini doğurması ve ülkemizin 2023 vizyonunda 500 Milyar Dolarlık ihracat hedeflerine katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle kurulacak meslek bağlantılarının iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.