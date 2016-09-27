Konya plastik sektörü Almanyaya çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Konya plastik ve kauçuk sektörü, 19-23 Ekim tarihleri aralarında Almanya’da düzenlenecek dünyanın en büyük plastik fuarı K Plas Plastik ve Kauçuk Fuarı’na iş gezisi yapmaya hazırlanıyor.

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek fuar hakkında data veren Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Idare Heyeti Üyesi Memiş Kütükcü, 3 yılda bir düzenlenen fuara, oda olarak 2013 yılında da iş gezisi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu sene yapılan organizasyonun yine KOSGEB destekli olacağını açıklama etti.

“İkili meslek görüşmeleri yapılacak”

K Plas Plastik ve Kauçuk Fuarı’na katılan sanayicilerin fuarı gezmenin yanı sıra ikili meslek görüşmeleri de yapacaklarını vurgulayan Kütükcü, “Kendi sektöründe dünyanın en büyüğü olan K Plas Plastik ve Kauçuk Fuarı’na 60’a yakın ülkeden yüz binlerce sektör temsilcisinin katılması bekleniyor. Fuara katılan Konyalı sektör sanayicilerimiz, fuar ziyaretinin yanı sıra ikili meslek görüşmeleri de yapma fırsatı yakalayacak. Hem firmalarımız kendi sektörlerinde yaşanan son teknolojik gelişmeleri de yakından görmüş olacaklar” biçiminde konuştu.

En son 2013 yılında düzenlenen K Plas Plastik ve Kauçuk Fuarı’na 59 ülkeden 3 bin 215 sektör temsilcisi katılmış, 108 ülkeden 217 bin 423 birey ise fuarı ziyaret etmişti.