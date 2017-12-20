Konya sağlık yönetimi sempozyumu gerçekleştirildi

Sempozyumun ilk oturumu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in moderatörlüğünde Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerife Didem Kaya ve Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın konuşmalarını yapmasının ardından sona erdi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda konuşan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Aslan, altmışın üzerinde sağlık yönetimi lisans programının ve 10 binden fazla işsizin olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar kamuda istihdam edilen sayı 260’ı geçmiyor. Bu sayının içinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları da var. İki yıllıklar da sisteme girdi ve bununla birlikte işsiz sayısı 10 binden 50 bine çıkacak. Maalesef bir işsizler ordusu bizi bekliyor. En önemli sorunumuz bu” dedi.

Rektör Şeker ise, Türkiye’nin kendisi ve dünya için gerekli olan sağlık insan gücünü oluşturmaya çalıştığını söyleyerek bu konuda yeni olduğumuzun altını çizdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığı görüşmede başhekimlerin yerine profesyonel sağlık yöneticilerinin atanması konusunu konuştuklarını aktaran Rektör Şeker, “Sayın Bakan’a, ‘Bize bizi yönetebilecek yeterliliği bulunan kişileri getirin biz hazırız. Ama şuan bu yeterlilikte kimse yok, keşke olsa’ dedim. Bu aslında birçok şeyi izah ediyor. Bunun altında kalmamak için kademeli olarak bütün aşamaları yaşayacağız ama zaman içerisinde sağlık yöneticiliği hak ettiği yerde, profesyonel anlamda kurumlarda söz sahibi olacak. Sabırla, azimle, gayretle bu süreci desteklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürü Emrah Keleş, Konya’nın işsizliğin en az olduğu illerden biri olduğunu söyledi. Keleş, sağlık yönetimi bölümünden mezun olan herkesin sağlık yöneticisi olmasının söz konusu olmadığını, bazı öğrencilerin mezun olduktan sonra farklı mesleklere yönelebileceğine değinerek, “İŞ-KUR olarak girişimcilik kursları düzenliyoruz. Kendi işyerini kurmak isteyen girişimci kardeşlerimize il müdürlüğümüze müracaat etmeleri halinde kendilerine girişimcilik kursu düzenliyoruz. KOSGEP’ten 50 bin TL’ye varan hibe alarak iş kurmak üzere girişimcilik kurslarımızı düzenliyoruz. Bu konuda sizlere destek olabiliriz. 2017 Kasım sonu itibariyle toplamda 2 bin 586 vatandaşımızı bundan faydalandırdık. Birçok kişi bu sayede kendi alanına yönelik iş kurmak için çalışmalar yaptı.” diye konuştu.

Sağlık-Der Konya Şube Başkanı Mustafa Şimşek ise, sağlık yöneticiliği alanındaki işsizliğe çare olacak önerilerini dile getirerek, “Yeni açılan şehir hastaneleri önemli bir potansiyel sağlık yöneticiliği için. Bir diğeri ise sağlık turizmi. Sağlık turizmi de bakir bir alan ve bu alanda çalışılması gerekiyor. Bu konuda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Peki istihdamı kolaylaştırmak için öğrenci arkadaşlarımız ne yapmalı? Yabancı dil öğrenmek şuanda esas görünüyor. Bu hem şehir hastaneleri hem de sağlık turizmi için gerekli” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyum soru cevap bölümü ve plaket takdimi ile sona erdi. Sempozyuma, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, Sağlık-Der Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, Sağlık-Der Konya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel hastane temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.