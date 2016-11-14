“Konya Savunma Sanayi” etkinliği

KONYA (AA) – Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, “Şu günlerde 7.62, 5.56 tüfek ithalatımız var. Boş alanları görmek ve oraya girmek önemli. Ayrıca daha yüksek kalibrede silahlara ihtiyacımız var” dedi.

Müsteşar Demir, Beyşehir’de av tüfeği imalatı yapılan Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi. Demir, Huğlu’daki bir silah atölyesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’de hafif silah üretiminde önemli bir aşama kaydedildiğini, çok sayıda şirketin de bu konuda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Hafif silahlarda da herkesin aynı ürüne odaklanması halinde verimli bir sonuç alınamayacağını ifade eden Demir, “Şu günlerde 7.62, 5.56 tüfek ithalatımız var. Boş alanları görmek ve oraya girmek önemli. Ayrıca daha yüksek kalibrede silahlara ihtiyacımız var. Bu konuda da çalışma yapan şirketlerimiz var. Buraya talip olabilirsiniz. ‘Savunma sanayisinde ne yapabiliriz’ sorusu gündeme geldiğinde bunu artık oturup ortak akılla kararlaştırmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Sanayi Genel Müdürü İbrahim Kılıçaslan ise sektördekilerin birlikte hareket etme özelliği kazanmasının önemine değindi.

Bölgenin Ar-Ge, tasarım, test ve muayeneyi içeren mükemmeliyet merkezi olacağını belirten Kılıçaslan, “Bunu plastik sektörü için düşündük ve sözleşmesini imzaladık. Ortak Ar-Ge, tasarım, test ve muayene hizmetleri bir merkezden alınıyor. Buranın çözümünün bu olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

– “Savunma sanayi, yatırım ve teşvik sistemi içerisinde çok özel öneme sahip sektör”

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu da Konya’nın yatırımlar açısından önemli kentlerin başında geldiğini söyledi.

Son iki yıl içinde yatırım ve teşvik belgesi adedi itibarıyla Konya’nın ikinci sırada yer aldığını aktaran Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırım itibarıyla da Konya, 10. sırada yer alıyor. İstanbul’dan sonra en çok desteklediğimiz il Konya’dır. Savunma sanayi, yatırım ve teşvik sistemi içerisinde çok özel öneme sahip sektör. Bu konudaki yatırımların bir kısmını bölgesel teşvik sistemi içerisinde maksimum seviyeye çıkarttık. Bunu 5. bölge destekleriyle destekliyoruz. Geçenlerde yayımladığımız kararnameyle yeni bir düzenleme yaptık. Bu çerçevede orta-yüksek teknoloji yatırımları 4. bölge destekleriyle katkı sağlıyoruz.”

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da savunma sanayisinde Konya’nın tedarik gücünü artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Konya’da sektörün mühendislik ve tasarım kabiliyetini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Altunyaldız, Konya’yı ulusal projelerde mevcut potansiyelinin üzerine taşıyarak, dünya savunma sanayisinin aktörlerine tedarikçi olmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyarete, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Sebahattin Korkmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve sektör temsilcileri ile sanayiciler katıldı.