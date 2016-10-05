Konya Şeker, üreticisine, 226. 6 milyon liralık destek verdi

Konya Şeker, pancar döküm sezonunun başlamasıyla birlikte toplam 33 milyon 353 bin 357 lira tutarındaki nakdi avansı üreticilerin banka hesabına yatırıyor.

Gıda ve tarım sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Konya Şeker, üreticinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Çiftçinin, bakımlı ve huzurlu bir şekilde üretim gerçekleştirebilmesi için zemin hazırlayan Konya Şeker, pancar söküm sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilere toplam 33 milyon 353 bin 357 lira nakdi avans ödeyecek. Üreticilerin hesabına yatırılacak avans ile birlikte 2016-2017 yılı kampanya döneminde üreticilere toplamda 59 milyon 628 bin 494 lirası ayni, 40 milyon 920 bin TL’si akaryakıt fişi edinmek üzere 156 milyon 858 bin 043 lirası da nakdi ve 10 milyon 160 bin 253 lirası da patates avans ödemesi olmak üzere toplamda 226 milyon 646 bin 791 TL’lik yardım verilmiş oldu.

“Üreticimizi desteksiz bırakmamayı prensip edindik”

Bu sene tarımsal ürünlerde iklimsel etkilerin yaşattığı verimsizlik nedeniyle hububatta ve öteki ürünlerde istenilen seviyeye ulaşamayan üreticilerin mağdur durumda kaldığını gösteren AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Misafir, “Biz, daima üretenin ve üreticinin yanında olduk. Üreticilerimiz daha fazla üretebilsin diye ovanın dört bir tarafına çok sayıda ürünü işleyecek yüksek kapasiteli tesisler yaptık. Bu tesislerle üreticilerimizin ürettiklerine sahip çıktık ve daha fazla kazanç elde etmeleri için çaba gösterdik. Biz, ürünü işleyecek bu üst inşa yatırımları ile de yetinmedik ve üreticimize tarlada da yardım olmayı, üreticimizi tarlada desteksiz bırakmamayı da kendimize prensip edindik. Üreticinin desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu zaman, tohumun tarlaya düşmesinden hasada dek olan zamandır. O nedenle biz üreticimizi tohum tarlaya düşerken desteklemeye başlıyor, hasada dek da desteksiz bırakmıyoruz” dedi.

“Üreticiyi namerde muhtaç etmiyoruz”

Çiftçiye aktarılan avanslarla tarladaki maliyetlerin altında çekildiğini ve üreticinin namerde muhtaç edilmediğini vurgulayan Recep Misafir, “Bölgeye kazandırılan yatırımlar değin kayda değer olan husus, tarladaki üretimi kolaylaştırmak ve üretime yardım olmaktır. O nedenle de pancar tohumu hemen şimdi tarlaya atılmadan üreticimizi hem tarlada kullanacağı girdilerle, ayrıca de tarlada pancar büyürken hasada dek nakdi ve ayni avanslarla destekliyoruz. Yani onları tarlada yalnız bırakmıyoruz. Konya Şeker, üretime verdiği destekle Konya Ovası’nda üreten herkesi daha fazla üretmek konusunda cesaretlendirdiğini de, üreticinin sırtından ağırlık aldığını da biliyor. Onun için de Konya Şeker, eldeki imkanları zorlayarak üreticiyi tarlaya tohum düşmeden desteklemeye başlıyor ve bu desteğini hasada dek sürekli sürdürüyor. Bölgedeki üretimin keza miktar keza değişiklik olarak artmasının yolunun daha çok tesis ve daha fazla yardım ile muhtemel olduğunu biliyoruz. Tarla ne kadar bereketlenirse çiftçinin yüzü pek güler, tarla, tapan, ağıl ne değin fazla üretirse üreticinin hanesi pek fazla zenginleşir. Bizim işimiz köyde, şehirde, ülkemizin dört bir köşesinde ve her hanesinde rahat ve refahı sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Bizim herkesten ve her şirketten farkımız halden anlamamızdır. Biz hayatın içinde ve anlayışlı bir şirketiz” ifadelerini kullandı.