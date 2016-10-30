Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından aşure ikramı

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası göre Cuma Namazı çıkışı aşure ikramı gerçekleştirildi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin katkılarıyla gerçekleştirilen aşure ikramına, o kadar fazla oda çalışanı katıldı. Muharrem ayı münasebetiyle İhsaniye Palalı Cami’nde Cuma namazı çıkışında cemaate aşure ikramında bulunuldu.

Yapılan ikram ile ilgili konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan, “Muharrem ayımız tüm Müslüman Türk alemine şanslı olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Birlik beraberliğin simgesi olur. Kutsal Cuma günü böyle hoş bir toplulukta ben Konya Sıhhı Tesisatçılar Odası Başkanı Yaşar Başkanı ve idareci kardeşlerime tebrik ediyorum” dedi.

Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Doğan da, “Muharrem ayı bütün Müslüman alemine bahtı açık mübarek olsun. Odamız da çalışan bütün arkadaşlarımızın geçmişte ölüm eden arkadaşlarımızın, ruhlarına hediye olsun. Bütün şehitlerimize bu sayede anmış olduk” ifadelerini kullandı.