Konya SMMM Odası terör saldırısını kınadı

Konya Bağımsızlık Muhasebeci Finansal Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, sabahtan saatlerinde Kayseri’de yaşanan bombalı terör saldırısını kınadı.

Başkan Özselek yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri’de yaşanan terör saldırısı ilk kez olmak üzere son günlerde çoğalan terör olaylarının ülke bütünlüğünü korkutma ettiğini, bu doğrultuda teröristlerden ve terörü destekleyenlerden bu saldırıların hesabının mutlaka sorulması gerektiğini belirtti.

Başkan Seyit Faruk Özselek, “Bugün sabahtan saatlerinde Kayseri’de askerlerimize yapılan bombalı hain saldırı başta olmak üzere son günlerde ülke genelinde çoğalan terör olayları milli birlik ve bütünlüğümüzü korkutma eder aşamaya gelmiştir. Bunun bundan böyle önüne geçilmesi gerekiyor. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin kimse kadar bozulamayacağının bilinmesi ve öğretilmesinin zamanıdır. Her Türk evladı tarih her tarafında kanının son damlasına kadar, canı pahasına bu coğrafyada var olmamız için seve seve şehadet şerbetini içmeye hazırdır. Bu yiğitlik damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşayarak iç içe olmuş, kültürü, örfü ve adetleriyle ayrılmaz bütün haline gelen milletimizi bölmeye parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bugün Kayseri’de haince ve alçakça hamle yapanları, içeride ve dıştan terör örgütüne yardım verenleri lanetliyor, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmasına hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi belirtiyoruz. Vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna şehit olan emniyet güçlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize tahammül ve başsağlığı, zarar görmüş emniyet güçlerimize de acele şifalar diliyoruz” şeklinde görünüm belirtti.