Konya SMMM Odasından E-Uygulamalar semineri

Konya Özgürlük Muhasebeci Finansal Müşavirler Odası’nın (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik hazırlamış olduğu eğitim faaliyetleri dahilinde e-Defter, e-FATURA, e-Kayıtlar, KEP ile ilgili e-uygumalar bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Oda hizmet binasında gerçekleştirilen seminere fazla sayıda oda üyesi ve stajyeri katıldı. Seminer sunumu ise e-finans kanal yönetim müdürü Ilke Altın kadar yapıldı. Seminer açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Ülkemizin ikinci çeyrek çoğaltma rakamı 3,8 olmuştur. Artma rakamı açıklanan 50 ülke içinde Türkiye birincil 10 a girmiştir. Bu rakam Türkiye için iyi bir gösterge olmakla birlikte maalesef dünya üzerinde genel bir gerileme ve durgunluk söz konusudur. Bu gerileme maalesef ihracat rakamlarımızı da etkilemiştir. Eylül ayı ihracatımız geçen ayın benzer dönemine göre takriben yüzde 20 düşüş göstermiştir. Bu gerilemede döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da etkin olmuştur. Euro/Dolar paritesi birincil dokuz ayda geçen seneye tarafından yüzde 17,7 gerilemiştir. Bu gerilemenin ihracatımıza negatif etkisi toplam 9.7 milyar dolar olmuştur. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar kuşkusuz ayrıca siyasi, keza hesaplı keza de milletlerarası nedenlerden kaynaklanmaktadır. Başta iç istikrarın sürdürülmesi ve enerjik bir hesaplı yapıya varmak için imalat ve yeraltı zenginliklerimizin değerlendirilmesi ekonomimiz için en manâlı maddelerden biridir. Bugünkü seminerimizde yaklaşan hesap dönemi nedeniyle e-defter, e-fatura, e-evraklar ve kep ile ilgili e-uygulamalar konusunu işleyeceğiz. Oda olarak bilgi güncelliğinin korunması namına eğitim ve bilgilendirme seminerlerimiz devam edecektir” dedi.

Son Tarih 31 Aralık 2016

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 2015 yılı brüt satışları 10 milyon TL’yi geçen mükelleflerin 2017 yılı hesap döneminde e-defter uygulamasına geçirmek zorunda olduklarını ve bu durumda olan mükelleflerin e-defter ve e-fatura sistemine kayıt olup mali mühürlerini 31 Aralık 2016 tarihine dek almaları gerektiğini belirtti.