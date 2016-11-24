Konya SMMMO ile İŞ-KUR girişimcilik kursları için protokol imzaladı

Konya Bağımsızlık Muhasebeci Finansal Müşavirler Odası (SMMMO) ile Konya Alıştırma ve Meslek Kurumu İl Müdürlüğü (MESLEK-KUR) girişimcilik kursları için protokol imzaladı.

Kendi işyerini açmak isteyen kişilere karşın olan girişimcilik kursları protokolü Konya SMMMO binasında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen protokol ile ilgili konuşan Konya MESLEK-KUR İl Müdürü Emrah Keleş, Konya MESLEK-KUR olarak iş arayan işsiz kişiler ile emekçi arayan işverenler aralarında istihdam oluşturmak ve işsizliği durdurmak adına birçok proje gerçekleştirerek, iş eğitim kursları düzenlediklerini söyledi. Oluşturulan iş eğitim kurslarında görülen derslerin sonrasında kişilere bir takım belgeler verip kendi iş hayatına karşın incelemeler yaptıklarını söyleyen Keleş, “Bunlardan başlıcaları, ayrıca kendi işyerini düzenlemek isteyen 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarımızın girişimcilik kursları düzenleyerek kendilerine toplam dört gün içinde 32 saatten oluşan bir kurs düzenlemekteyiz. Bu kursu düzenlerken şahısların kendi projelerini hazırlamaya yönelik nasıl oluşturabileceklerini ve buna aynı değişik toplam 32 saatlik kurstan oluşmaktadır. Bu kurslarımız bittikten daha sonra girişimcilik belgesini vermekteyiz. Bu girişimcilik belgelerini aldıktan sonradan kendi projelerini hazırlayan kişilerin KOSGEP üzerinden kendi işyerlerini kurmaya ve destekleri almaya yönelik bir programdır” dedi.

Kurslardan 2016’da bin 313 birey yararlandı

Bu programlardan 2016 yılında toplam bin 313 kişiyi faydalandırdıklarını söyleyen Keleş, “Toplamda 51 adet kurs açtık ve bunlardan 904 bay ve toplam 409’da hanımefendi olmak üzere toplam bin 313 faydalandırdık. Bu programlarımız Konya Hür Parasal Müşavirler Odası Başkanlığı’mızla birlikte yürütmekteyiz. 2017 içerisinde de bu programları yürütmeye yönelik ayrıca bugünkü oluşturduğumuz bu protokolü imzalamış bulunmaktayız. Konya Hür Finansal Müşavirler Odası Başkanımıza bu desteklerinden dolayı fazla teşekkür ediyorum. 2017 içerisinde bu programın yeni girişimcilere hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Konya SMMMO olarak girişimcilerin yanındayız”

Protokol hakkında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek ise, “Bizler mali müşavirlik mesleğine ve meslektaşımıza hizmetin yanında bununla birlikte MESLEK-KUR ile birlikte meslek kurmak isteyen genç girişimci kardeşlerimize de projeler üretiyoruz. Konya Finansal Müşavirler Odası olarak defalarca genç girişimcilerin yanındayız. Geçmiş yıllarda yaptığımız girişimcilik kurslarımızı önümüzdeki dönemde de düzenlemeye devam edeceğiz. Girişimcilik eğitimleri de bu güne değin 44 grupta toplam 1100 kişinin eğitimlerini başarıyla MESLEK-KUR İl Müdürlüğümüzle birlikte tamamladık. Mesleki mevzuatların haricinde bu cins programları düzenleyerek ayrıca istihdama yardım vermeye ayrıca de sosyal yükümlülük görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerçekleştirilecek eğitimlerde bütün girişimcilerin iş kurmaları ve yürütmeleri konusunda bilgi maharet sahibi olmaları yatırım süreçlerini bilinçli yürütmeleri ve iş planlarına hazırlayabilecek deneyimlerini kazanmalarını amaçlamaktadır. Yeniden bu amaçlar doğrultusunda girişimcilik eğitimlerimizi 2017 yılında da devam ettirmek üzere protokolümüzü imzalıyoruz. Ben protokolümüzün yeni meslek kuracak gen girişimci kardeşlerimize IŞ-KUR İl Müdürülüğü’ne odamıza ve bütün memlekete bahtı açık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.