Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı

Konya SMMMO hizmet binasında yapılan toplantıya, Konya Ödenti Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup müdürleri, Konya Parasal Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, oda kurulları ve ilçe temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Konya Ücret Dairesi Başkanlığı ile birlikte meslektaşların ve mükelleflerin sorunlarını çözmeye karşın çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile odamızın sorunların çözümüne yönelik çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Meslektaşlarımızdan gelen sorunları Vergi Dairesi Başkanımız ilk olarak almak üzere grup müdürlerimize ve daire müdürlerimize ileterek çözümü konusunda takviye alıyoruz. Bugünkü toplantımızın içeriği meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, 6736 sayılı borçların bitmiş yapılandırılması kanunu ve Konya Ücret Dairesi Başkanlığımız içerisinde yeni açılan uzmanlaşma ücret dairesi oluşturmaktadır” dedi.

“Borç yapılandırmasında son kısmet”

Yapılan yeni düzenleme uyarınca, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine dek ödeyebileceklerini bildiren Başkan Özselek, “6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan kayda değer şartlardan biri de birincil iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesidir. Borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine dek yapmaları gerekmektedir. Kanun dahilinde ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. Ilk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk iki taksitlerini içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuna kadar ödemedikleri takdirde yapılandırma kanunundan kullanım hakkını kaybedeceklerdir. Bilhassa birikmiş borçların ödenmesine büyük rahatlık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için meşhur olan bu son şansın mükelleflerimiz göre kaçırılmaması gerekir” diye konuştu.

“Konya Uzmanlaşma Aidat Dairesi faaliyete geçti”

Konya Ücret Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver’de istişare toplantıları ile birlikte sorunların iki taraflı konuşularak çözüme ulaştığını ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Ünver, “Konya Ödenti Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Başkanlığımız bünyesinde Katma Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, katma değerinde vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha nitelikli hizmet verilmesi amacıyla, 1 Mayıs tarihinden itibaren Konya Ihtisas Ücret Dairesi Müdürlüğümüz faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Konya’da toplam 940 tane mükellefimiz uzmanlaşma aidat dairesine geçmiştir. Bu mükelleflerimiz nisan ayı KDV beyannamelerini uzmanlaşma ödenti dairemize vereceklerdir. Mükelleflerimizin diğer beyannamelerini önceki süreçte olduğu emrindeki olduğu ödenti dairelerine vermeye devam edeceklerdir” biçiminde konuştu.