Konya SMMMO ve Vergi Dairesi Başkanlığından istişare toplantısı

Konya Özgürlük Muhasebeci Parasal Müşavirler Odası (SMMMO) ile Konya Aidat Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen ve mükelleflerin yaşadığı sorunların çözümüne karşın gerçekleştirilen istişare toplantısı yapıldı.

Konya SMMMO hizmet binasında yapılan toplantıya, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup müdürleri, Konya Parasal Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Oda kurulları ve ilçe temsilcileri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan ve Konya Ücret Dairesi Başkanlığı ile birlikte meslektaşların ve mükelleflerin sorunlarını çözmeye yönelik incelemeler yaptıklarını bildiren Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Konya Ücret Dairesi Başkanlığı ile Konya Finansal Müşavirler Odasının sorunların çözümüne karşın çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Meslektaşlarımızdan gelen sorunları Ödenti Dairesi başkanımız ilk olarak olmak üzere grup müdürlerimize ve daire müdürlerimize ileterek çözümü konusunda takviye alıyoruz. Bütün meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunları oda web sitemiz aracılığıyla bize ulaştırmalarını sağladık. Şu aşamada çoğunlukla bakıldığı vakit Ödenti Dairesinde işlemler sorunsuz şekilde devam ediyor. Bu yaptığımız istişare toplantılarıyla da daha iyi nasıl olabilir bunu değerlendirme fırsatı buluyoruz. Umarım bu yardımsever süreç daha da gelişerek devam eder. Konya Ücret Dairesi Başkanımıza gösterdiği hassasiyetten nedeniyle teşekkür ediyorum “ dedi.

“Yapılandırma başvuruları devam ediyor”

6736 Sayılı Borçların yapılandırılması kanunuyla ilgili sürecinde devam ettiğini gösteren Başkan Özselek, ”6736 Sayılı kanun ile borçlara getirilen yapılandırma fırsatı 25 Kasım’da sona eriyor. Konya Ücret Dairesi Başkanlığımızda vatandaşlarımızdan gelen yoğun yapılandırma taleplerine en iyi şekilde yanıt vermeye çalışıyor. Bu kapsamda yapılandırma konusunu bugünkü istişare toplantımızda değerleme fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver’de istişare toplantıları ile birlikte sorunların ortak konuşularak çözüme ulaştığını ve Konya Ücret Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını belirtti. Ünver ayrıca İstişare toplantılarından ve sorunların çözümüne yönelik katkılarından dolayı ilk kez Konya Finansal Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek ve Oda kurullarına teşekkür etti.