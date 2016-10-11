Konya sorunları Başbakana anlatıldı

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Başbakan Binali Şimşek ve ilgili bakanların katılımıyla TOBB’da gerçekleştirildi.

Şura’ya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanları katıldı.

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, oda ve borsalarının ortak olarak hazırladığı Konya’nın sorunlarını 16 oda/borsa adına Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik dile getirdi. Konuşmasına Türkiye’nin 14 yılda hesaplı, sosyal, kültürel alanda büyük mesafeler aldığını ve gelişmeyle birlikte insanımızın ihtiyaçlarının da arttığını söyleyerek başlayan Çevik, çoğalan ihtiyaçların yetersizlik olarak yok, gelişmenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

“Ova’ya su ‘Devlet projesi’ olmalı”

Ova’nın yüz yıllık Mavi Tünel hayalinin hayata geçirilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkür eden Çevik, Mavi Tünel ile gelecek olan suyun bir kısmının içme suyu için kullanılacağını hatırlatarak, “Konya’nın kuzey ve doğu bölgelerinin suya hasreti devam etmektedir. Türkiye’de nadasa bırakılan alanların yüzde 16’sı Konya Ovası’nda olup, ekonomiye kazandırılmalıdır. Yeterli yağış alamayan Konya Ovası’nda tarımın gelişmesi önündeki en büyük engelin ‘Su’ olduğunu bildiren Çevik, Konya Ovası’nın bir ‘Devlet Projesi’ ile suyla buluşturulmasının; KOP bölgesini, GAP bölgesiyle birlikte, yakın coğrafyanın yiyecek üssü yapacağını belirtti.

Mesleki Eğitim Gerekli

Konuşmasında, iş dünyasının gereklilik duyduğu eğitim kabiliyetlerine sahip, kalifiye çalışan sorununun ekonomiyi korkutma eder hale geldiğini belirten Çevik, Mesleki Eğitim Reformu’nun bir lahza önce yapılması gerektiğini söyledi. Çevik, “Müfredatlar bitmiş düzenlenmeli, düzenlenirken sanayicinin görüşleri alınmalıdır. Meslek liseleri ve üniversitelerin sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde olması için özel takviye programları hayata geçirilmelidir. Endüstri Iş Lisesi mezunları mezun olduğu bölüm haricen çalıştırılmamalı, endüstri iş liselerinden iş yüksekokullarına imtihansız giriş kaldırılmalıdır” dedi.

“Patron üstünde yükler hafifletilmeli”

Ayrıca milli keza de uluslararası arenada rekabetin zorlaşmasıyla birlikte patron üzerindeki üretim dışı maliyetlerin giderek arttığını dile getiren Çevik, istihdam üzerindeki aidat ve prim yükleri, gerekli istihdam ile diğer yüklerin özel sektörün rekabet gücünü negatif etkilediğini söyleyerek, özellikle 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 50’den az çalışanı olan tüm işletmelerin bundan negatif etkilendiğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda 2012 yılında enerji uzmanlaşma bölgesi bildiri edilen Karapınar’a yatırımın bir lahza önce gelmesini seve seve, bölgenin yenilenebilir enerji üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı maddesi yapacağına dikkat çekti.

Şura’nın kapanış konuşmasını yapan Başbakan Binali Şimşek, illerin sorunlarını şuraya katılan bakanlarla birlikte büyük bir titizlikle anekdot ettiğine dikkati çekerek, “Bunların hepsine çözüm bulmak, ülkemizin ve milletimizin muasır medeniyetler yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri olan siz sanayi ve ticaret erbabının önünü başlatmak, yolunu aydınlatmak, 65. Hükümet olarak bizim en manâlı görevlerimizden biridir. Bundan muhakkak olabilirsiniz. AK Parti iktidarı olarak geçtiğimiz 14 yılda defalarca bunu yaptık. ’Her şeyi biz biliriz, biz yaparız’ zehabına kapılmadan, memleketin tüm paydaşlarını, her alandaki sivil toplum kuruluşlarını işin içine dahil etmek suretiyle vatandaşımızın, milletimizin beklediği en yerinde, en ideal çözümü üretmeye çalıştık” ifadesini kullandı.