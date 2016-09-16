Konya Ticaret Borsası
– Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,952 liradan işlem gördü
16 Eylül 2016 Cuma, 19:05
KONYA (AA) – Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,952 liradan satıldı.
KTB’de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,952
|0,952
|Ekmeklik diğer buğday
|0,896
|0,896
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,672
|0,937
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,830
|2,830