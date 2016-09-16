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Konya Ticaret Borsası

– Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,952 liradan işlem gördü

16 Eylül 2016 Cuma, 19:05
Konya Ticaret Borsası

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KONYA (AA) – Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,952 liradan satıldı.

KTB’de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,952 0,952
Ekmeklik diğer buğday 0,896 0,896
Düşük vasıflı buğdaylar 0,672 0,937
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,830 2,830
borsa buğday KTB

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