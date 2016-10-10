Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) – Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,889-1,046 liradan satıldı.

KTB’de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle: