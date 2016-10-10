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Konya Ticaret Borsası

– Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,889-1,046 liradan işlem gördü

10 Ekim 2016 Pazartesi, 17:15
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KONYA (AA) – Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,889-1,046 liradan satıldı.

KTB’de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 0,832 0,912
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,889 1,046
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,007 1,007
Ekmeklik diğer buğday 0,831 1,106
Düşük vasıflı buğdaylar 0,821 1,004
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,779 0,780
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,609 0,691
BAKLİYATLAR
Fasulye 1,556 3,162
borsa buğday KTB

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