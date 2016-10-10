Konya Ticaret Borsası
– Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,889-1,046 liradan işlem gördü
10 Ekim 2016 Pazartesi, 17:15
KONYA (AA) – Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,889-1,046 liradan satıldı.
KTB’de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|0,832
|0,912
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,889
|1,046
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,007
|1,007
|Ekmeklik diğer buğday
|0,831
|1,106
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,821
|1,004
|ARPALAR
|Yemlik arpalar
|0,779
|0,780
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,609
|0,691
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|1,556
|3,162