Konya, turizm profesyonellerine ev sahipliği yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri dahilinde 3 farklı programda 10 ülkeden 150 tur operatörünü Konyalı turizmcilerle buluşturarak şehrin milletlerarası tanıtımına katkı maddesi sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri dahilinde düzenlediği Tur Operatörleri Buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdi. 3 hafta boyunca yapılan toplantılarda, 10 ülkeden gelen takriben 150 tur operatörü ve turizm profesyoneline Konya’nın tarihi ve turistik bölgeleri gezilerle tanıtıldı. Buluşma ve gezi programlarında Konya’nın tanıtımı ve turizmine katkı maddesi sağlanması hedefleniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Tanıtma ve Eğitim Vakfı (KOTEV) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliği ile düzenlenen programların üçüncüsüne İngiltere, Darı, Bosna Hersek ve Endonezya’dan tur operatörleri katıldı. Misafirlere birincil gün Seksen Binde Devri Alem Parkı, Sille, Bedesten ve Sahipata Külliyesi, ikinci gün ise Konya Bilim Merkezi, Mevlana Müzesi, Kelebekler Vadisi gezi programı düzenledi. Gezinin ardından turizm profesyonellerini bir araya getirmek nedeniyle düzenlenen resepsiyonda Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, KOTEV ve THY yetkilileri, TÜRSAB’a yan acenteler, Konya SKAL kulübüne yan otel işletmecileri ve tur operatörlerine Konya’nın tarihi yerleri ve turizm potansiyeli hakkında sunum yapıldı. Konyalı tur acenteleri ile yabancı tur operatörlerinin müşterek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu resepsiyonda Konya’nın turizm potansiyelini artırmanın yolları arandı.

Toplantılara ilk hafta Amerika, İtalya, Rusya, ikinci hafta Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’tentur operatörlerini davetli eden Konya Büyükşehir Belediyesi, turizmde yeni kapıların aralanmasına takviye oldu.