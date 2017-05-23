Konya ulaşımına uluslararası ödül

Dünyanın toplu nakliyecilik alanındaki en büyük birliği olan etkinliği olan UITP Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği’nin Milletlerarası Toplu Nakliyecilik Zirvesi ve Fuarı, Kanada’nın Montreal şehrinde yapıldı. Zirveye Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Genel Sekreter Hasan Kılca ile Ulaşım Tasarlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mustafa Eşgi ve Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık katıldı. Türkiye’nin Ottava Büyükelçisi Selçuk Ünal ile Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk’un da katıldığı törende Konya Büyükşehir Belediyesi’ne Toplu Taşımacılık Projeleri Yarışması dahilinde yöresel kategoride 26 proje arasından birincilik ödülü verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ödülü UITP Genel Sekreteri Alain Flausch’ın elinden aldı. Kılca, programda Büyükelçi Ünal ve Flausch’a Mesnevi hediye etti.

“Başkan Akyürek teşekkür etti”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi içinden geçen Alaaddin-Adliye hattının şehrin tarihi dokusuna yerinde olması için tarihi bölgede direklerin ve tellerin bulunmadığını belirterek, Türkiye’de ilk defa katanersiz tramvaylarla hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Akyürek, UITP Dünya Toplu Nakliyecilik Zirvesi’nde ödülün önemli olduğunu da ifade ederek Konya adına teşekkür etti.

“UITP NEDİR?”

1885 yılında kurulan, 92 bambaşka ülkeden toplu nakliyecilik işletmecileri, bakanlıklar, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan, dünya genelinde 3 bin 400den pozitif kurumun üyesi olduğu Milletlerarası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olma özelliğini taşıyor.