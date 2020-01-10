Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı
KONYA (AA) – Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derebucak'ta okul bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak oldu.
Toprak, yerel yöneticilerle bir araya gelmek üzere gittiği Derebucak'ta, Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulunun bahçesinde kardan adam yapan çocukları gördü.
Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, çocukların eğlencesine ortak olan Toprak, havuçtan burun yaptığı kardan adama Konyaspor atkısı taktı.
Toprak'a sohbet ettiği ilkokul öğrencilerinden biri kartopu atınca, Vali de ona karşılık verdi. Öğrencilerle bir süre kartopu savaşı yapan Vali Toprak'a, çok sayıda kartopu isabet etti.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da çocuklarla kartopu oynadı.
Öğrencilerin eğlenceli anları görüntülere de yansıdı. Toprak, "Size hediye verecektim ama bana savaş açtınız" sözleriyle şakalaştığı öğrencilere oyuncak verdi.
Vali Toprak, burada, okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim hakkında bilgi aldı ve onların taleplerini dinledi.
Toprak ve beraberindekiler daha sonra toplantıya katılmak üzere kaymakamlığa hareket etti.
Okulun ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinden Hüseyin Ballı, Vali Toprak'ı karşılarında görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Vali, kardan adam yapınca yanımıza geldi. Sonra ben ona kartopu attım, o da bize attı. Sonra herkes attı. Onlar attı, biz attık böyle devam etti, gitti. Biz yendik. Tabii hediye aldık, yenemeseydik hediyeyi unutacaktık. Çok eğlenceliydi. Çok sayıda isabet ettirdim. Valinin adamlarına da attık." diye konuştu.
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