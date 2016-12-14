Konya ve Karaman'da eğitime kar engeli

– Konya’nın bazı ilçeleri ve Karaman’da eğitime bir gün süreyle ara verildi

KONYA (AA) – Konya ve Karaman’da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk dolayısıyla, Hadim ve Derbent ilçelerindeki bütün okullar ile Halkapınar, Yunak, Güneysınır ve Bozkır ilçelerindeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

– Karaman

Karaman’da da kar nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerde ve beldelerde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için 14 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.