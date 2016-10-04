Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Çumra Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan

Yukarıda adı geçen mükelleflere vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. İlgililerin işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilip ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne Vergi Dairesine müracaat etmiş,nede adresini bildirmiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. İLAN OLUNUR