Konya yerli marka otomobile talip

AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız yerli marka otomobil üretimine Konya’nın talip olduğunu söyledi. Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu koordinasyonunda yürütülen yerli marka otomobil üretme sürecinde oldukça önemli bir aşama kat edildiğini ifade ederek, “5 babayiğitten oluşan Ortak Girişim Grubu ülkemiz için bu son derece önemli kararını hayata geçirmek üzere elini taşın altına koydu ve 2 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımızın huzurunda imzalar atıldı. Şimdi ilk prototipin üretimi 2019 yılında tamamlanacak ve 2021 yılında yerli marka otomobilimiz yollarda olacak” dedi.

Konya heyeti bakanın kapısını çaldı

Ülkemizin stratejik projelerinden biri olan yerli marka otomobil projesinde Konya’nın en önemli taliplerden biri olduğunu açıklayan Altunyaldız, bu kapsamda Konya Milletvekilleri ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarıyla Bakan Faruk Özlü’nün kapısını çaldıklarını ifade etti. Altunyaldız, “Geçtiğimiz akşam Bakanımız ile yaptığımız görüşmede Konya’nın stratejik konumu, ana ve yan sanayisi, tedarik zinciri ağı, üniversiteleri, insan kaynağı ve her şeyden önemlisi yüreğinde taşıdığı heyecanı ile Türkiye’nin milli markalı otomobilini üretmeye hazırlıklı ve istekli olduğunu ilettik. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bizzat görüşerek yerli marka otomobilin Konya’da üretilmesiyle ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi kendisiyle paylaştık. Neler yapabiliriz değerlendirdik. Bu konuda Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Valimizle, Belediyemizle, Odalarımız ve Borsamızla, Kalkınma Ajansımızla çalışmalarımız hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.

Orta Anadolu’nun sanayi üretim merkezi Konya

Marmara Havzasının artık yeni yatırımları kaldırmadığına işaret eden Altunyaldız, Konya merkezli Karaman, Kayseri, Aksaray, Niğde, Nevşehir ekseninden Mersin’e uzanan Orta Anadolu Sanayi Üretim Havzasının ülkemizin sanayi dönüşümünü hızlandırmada lokomotif görevi göreceğini belirtti. Altunyaldız, “Konya Lojistik Merkezi, Kayseri-Konya-Seydişehir-Antalya ve Konya-Karaman, Karaman-Mersin Hızlı Demiryolu Projeleri Konya merkezli Orta Anadolu Sanayi Üretim Havzasının oluşması yolunda mihenk taşı projeleridir. Konya’nın coğrafi konumunun avantajlarının ortaya çıkarılması, Konya’nın doğuyla batıyı bütün dinamikleriyle bağlaması ve Orta Anadolu’dan tüm ülke ve bölgeye lojistik hizmet verebilmek amacıyla bu projeler oldukça büyük önem taşıyor. Üretim ve lojistik havzası olma yolunda demiryolu ulaşımı oldukça önemli. Diğer taraftan, Orta Anadolu’nun gerçek bir yatırım üssü haline gelebilmesi, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği denizyoluna hızlı ve düşük maliyetli bağlantı sağlanmasıyla mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Yerli marka otomobil projesi Anadolu sanayisini dönüştürecek

Altunyaldız, otomotiv sektörünün, üretimde bulunduğu ekonomiye yüksek katma değer sağlayan, teknolojik gelişmeleri hızlandıran, ihracat yoluyla döviz geliri kazandıran, müşterisi olduğu birçok sektörün gelişimine katkıda bulunan, lokomotif niteliğinde bir sektör olduğunu belirtti. Otomotiv endüstrisinin tedarik sürecinde demir çelik, petro-kimya, boya, tekstil, plastik, cam, elektrik elektronik ve makine sanayi gibi alanlarda iş potansiyeli oluşturduğunu ifade eden Altunyaldız, satış sırası ve sonrasında da perakende, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda iş hacmi oluşturduğunu söyledi. Altunyaldız, “Tüm bu hususları masanın üzerine koyduğumuzda karşımıza çok önemli bir sonuç çıkıyor. Türk sanayisini yüksek katma değerli üretim yapısına evirmek istiyorsak, işte elimizde çok iyi bir fırsat var. Sanayimizin dönüşümünü Anadolu’dan başlayarak daha sürdürülebilir ve istikrarlı gerçekleştirebiliriz. Orta Anadolu’da can bulacak otomotiv sektörü bölgenin sahip olduğu güçlü üretim kabiliyetleriyle birleştiğinde, küresel ölçekte rakipleriyle rekabette önemli bir avantaj elde edecektir. İşte bu yüzden Orta Anadolu’nun sanayi üretim merkezi olarak Konya, yerli marka otomobili üretmeye hazır” diye konuştu.