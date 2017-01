Konya Ziyaretçilerine 5 Yıldızlı Hizmet

Konya’da otelcilik anlayışına yepyeni bir soluk getiren Rixos Konya, çağdaş otelcilik anlayışı ile günümüzün gereksinimlerine uygun hizmet sunuyor.

Rixos Konya Genel Müdürü Cem Bora Sevim;

‘Konya’nın Hz. Mevlana’nın şehri olması Mevlana’nın yaşam felsefesi bize ayrı bir heyecan veriyor, bu vesile ile; daha farklı tasarımlar yapmayı misafirlerimize kendimizi daha yakın hissettirmeyi hedefliyoruz. Toplantı ve kongre organizasyonları, düğün, nişan, kına, sünnet gibi ailelerimizin özel gün organizasyonları, sağlık kulübü hizmetimiz, Dünya mutfağının ve yöresel Konya mutfağımızdan sunumlar, Konyada yaşayan öğrenci ve halkımız için çeşitli eğlence alternatifleri, konserler, mevleviliğinin en önemli sembolu olan Sema ayinlerinin yurtiçi ve yurtdışı misafirlerimize taktimi gibi etkinlikler çalışmalarımızdan bazılarıdır. Misafir odaklı yönetim anlayışımız ile misafirlerimizden aldığımız bilgileri, önerileri ve teşekkürleri derhal paylaşıyor, geri dönüyor ve misafirimiz otelimizdeyken şikayet veya isteklerini memnuniyetle yerine getiriyoruz. Otelimizde sizin fikirlerinize değer veriyoruz. Marka bilinirliliği önemli faktörler arasında, 5 yıldızlı hizmet kalitesi, yapılan organizasyonlarda verilen iyi hizmetler sonucu insanların birbirine verdiği iyi referanslar, bizim için en önemliside misafirlerin kendisinin evinde gibi hissetmeleridir. Rixos Konya 5 yıldızlı bir otel olmaktan öte, öncelikle Konya’nın bir parçası. Biz burada Konya’dan veya Konyalıdan uzak değiliz. Konya’nın; Rixos Konya’ya kattıkları olduğu gibi Rixos Konya’nın da Konya’ya kattıkları var. Yani her iki tarafta birbirlerinin katma değerlerini yükseltiyor. Rixos grubuna ait tüm tanıtım broşürlerinde Konya’nın fotoğrafları ve bölümler yer alıyor. Rixos bir nevi Konya’nın dışarıya açılan kapısıdır, şehrin bilinirliğini ve çekiciliğini arttırmak adına azımsanamayacak bir etkendir. Kentin ve bu kentte yaşayanların desteği bizim için her şeyin önünde geliyor. Ulaşım konusunda özellikle YHT ve Uçak seferleri konusunda yaşanan sıkıntıların bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.Yetkililerin Konya turizmini canlandırmak için bu sese kulak vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Konya sağlık kurumları konusunda oldukça şanslı bir il ve son derece güzel kurumlar ve çalışmalar var. Üzerinde durduğum konu “Sağlık Turizmi” ni biran evvel canlandırmak ve bu şehre kazanlandırmak , turlarla hastaları Konya’ya getirip doktor-hasta buluşmasını sağlayıp otellerinde dinlenmeleri için her türlü yeni düzenlemeleri yapmaya biz hazırız’ dedi. D.DOĞAN