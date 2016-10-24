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Konyaaltı plajında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ve nem oranının yüzde 54 olarak ölçüldüğü Antalya’da sıcak havayı görebilen tatilciler, dünyaca meşhur Konyaaltı plajında denize girmeye devam ediyor.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 17:24
konyaalti-plajinda-deniz-keyfi

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Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ve nem oranının yüzde 54 olarak ölçüldüğü Antalya’da sıcak havayı görebilen tatilciler, dünyaca meşhur Konyaaltı plajında denize girmeye devam ediyor. Bir Takım turistler denize girerken bir takım turistler de şezlonglarda güneşlendi.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk de Antalya’da sıcak havanın önümüzdeki Cuma gününe değin devam edeceğini belirterek, Cuma ve Cumartesi günü beklenen yağmur ile birlikte hava sıcaklıklarının 1-2 derece düşeceğini kaydetti. 

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