Konya'da “15 Temmuz Demokrasi Destanı Fotoğraf Sergisi” açıldı

KONYA (AA) – Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu akşam ve sonrasında çekilen 34 fotoğrafın yer aldığı “15 Temmuz Demokrasi Destanı Fotoğraf Sergisi”, Konya Adalet Sarayı’nda açıldı.

Konya Adalet Sarayı’ndaki serginin açılışı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali Gökpınar, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ve AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen sergide, 5’i Konya’daki demokrasi nöbetlerinden olmak üzere 34 fotoğraf yer alıyor.

Başsavcı Tezcan, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da Türk milletinin Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Aziz milletin 15 Temmuz gecesi bir destan yazdığını vurgulayan Tezcan, “Bu aziz milletin hain darbe teşebbüsüne yönelik tepkisini, demokrasiye, devletine ve milletine bağlılığını ifade ettiği o muhteşem günlerin fotoğraflarını bir kez daha görerek hatırlayalım istedik. Hayırlı uğurlu olmasını, izleyenlere de ders ve ibret olmasını diliyorum.” diye konuştu.

KONTV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Özer de 15 Temmuz’un Türkiye’yi işgal girişimi olduğunu ancak tüm Türkiye’nin bunu bertaraf ettiğini belirtti.

O güne ait fotoğrafların Konya Adliyesinde sergilenmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Özer, “Burası devletimizi simgeleyen bir yer. Burada serginin açılması son derece önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. O günlere bir daha dönülme ihtimali yok ama bu tarz faaliyetlerle bunun her zaman diri tutulması gerekir.” dedi.

Avukat Özkan Öztürk ise geçmiş yıllardaki darbeleri bilen milletin 15 Temmuz’da bir duruş sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“240’ın üzerinde şehidimiz ve yüzlerce yaralımız var. Kamu kurumlarında, adliyelerde ve diğer devlet dairelerinde fotoğraf sergileriyle toplumsal hafızanın canlı tutulmasını son derece olumlu buluyorum. Konya adliyesinin bu etkinliğinin diğer adliyelere de örnek olmasını diliyorum.”

Bir hafta açık kalacak sergiye, hakim, savcı ve adliye personelinin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.