Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

KONYA (AA) – Konya'da 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 2005 yılında annesi Ayşe Keleş tarafından hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Necati Keleş'i (46) öldürdükleri iddiasıyla yakaladığı Keleş'in eski eşi Sebahat B. (46), Sebahat B'nin kardeşi Mustafa Y. (44), üvey oğlu Hüseyin B. (31) ve ilk eşinin yeğeni Kadir B'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bu sırada Sebahat B, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Ben öldürmedim." diye yanıt verdi.

– Kahvesine ilaç koyup uyutmuş

Sebahat B, polisteki ifadesinde, ikinci evliliğini Necati Keleş ile 2004'te yaptığını anımsatarak, evlendikten sonra aralarında geçimsizliğin başladığını ve maktulün sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Bunun üzerine boşanma davası açtığını ve Keleş ile ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan Sebahat B, "Olay günü Konya'da buluşup Çumra'da oturduğumuz eve gittik. Necati benden evlendiğimizde üzerime geçirdiği ev, arsa gibi gayrimenkulleri geri istedi. Bunun üzerine tartıştık. Çalıştığım dişçiden aldığım uyutucu ilacı Necati'ye yaptığım kahvenin içine döktüm. Uyuduktan sonra ilk eşimin yeğeni Kadir ile kardeşim Mustafa'yı eve çağırdım. Ardından kablo ile boğarak öldürdükten sonra cesedi çuvala koyup Kadir'in kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdük." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis ekiplerinin, şüphelilerden Kadir B'ye yaptırdığı yer gösterme işlemi sırasında Keleş'in çuvaldaki cesedi üzerinde "Sebahat" yazılı evlilik yüzüğünü bulduğu öğrenildi.