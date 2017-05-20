Konyada 19 Mayıs kutlamaları

Abide alanında düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Ömer Ersöz, Atatürk anıtına çelenk koydu. Hürmet duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardındaki protokol üyeleri ve törene katılanlar kadar Kültürpark amfitiyatro tiyatroya kadar gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Buradaki programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, tarihin dönüm noktalarından Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs’ın işgalci güçler göre Türk milletine giydirilmek istenen tutsaklık zincirine karşısında topyekun bir mücadelenin başlangıcı olduğunu söyledi.

19 Mayıs’ın milletle çıkılan yolda tekrar milletin egemenliğinde cumhuriyete atılmış bir adımın başlangıcı olduğunu da açıklayan Ersöz, “Bir milletin tekrar dirilmesine vesile olan aynı zamanda özgürlük ve serbest mücadelemizin başlangıcı olan bu anlamlı günü Atatürk Türk gençliğine hediye etmiş, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şanlı gün ayrıca milli mücadelemizin silinmez bir hatırası keza de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır” dedi.

Konuşmaların gerisinde günün anısına şiirler okunurken, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ırk oyunları ekibi tarafından da halk müziği oyunu gösterisi yapıldı. Program, yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödül töreniyle sona erdi. Merasim ve anma etkinliklerine, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, askeri ve mülki erkan katıldı.