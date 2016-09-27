Konyada 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi başladı

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlen 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi “Göç Yoksulluk ve İstihdam” temasıyla Konya’da başladı.

Programa, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Sanatçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. Dr. Tahir Akyürek, Prof. Dr. Mehmet Emin Kültürlü, Kongre Dönem Benzer Başkanı Prof. Dr. Ahmet Diken, akademisyenler, yerli yabancı misafirler ve öğrenciler katıldı.

“Ülkemiz Muhacirlere konut sahipliği yapmış ekmeğini paylaşmıştır”

NEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Dönem Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Diken yaptığı başlangıç konuşmasında, kongrede göç, yokluk ve istihdam başlıklarına dikkat çekileceğini belirtip, kongrenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. “Ülkemiz muhacirlere ev sahipliği yapmış, ekmeğini paylaşmıştır” diyen Diken, Göç kavramının getirdiği sorunların yanına öbür yönlerinin de var olduğunu söyleyip bu yönlerinin de görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Medeniyetlerin daha çok göçmenler tarafından yapı edildiğine dikkat çeken Diken, göç kavramına medeniyetin tohumlarının bir yerden başka bir yere taşınma faaliyeti olarak bakmak gerektiğini de kaydetti.

“Fazla şükür göç eden yok göç alabilen bir ülkeyiz”

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu da, üniversite olarak önderliğini yaptıkları panelin Konya için kayda değer olduğu söyleyerek, kongredeki değerli fikirlerin, uygulamaya dönük sonuçlarıyla programın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Göç meselesinin bütün dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu açıklayan Prof. Dr. Kutlu, göçün siyasi, hesaplı, sosyal, kültürel boyutlarının olduğunu kongrenin de bu başlıklar üzerinde durmak üzere dizayn edildiğini söyledi. Başlıkların kongrede konuşulduktan daha sonra lüzum yerel yönetimlerle, gerek ticaret ve sanayi odalarıyla gerekse de sivil toplum örgütlerinde ilgilerle görüşülüp, kongrede meydana çıkan sonuçlar çerçevesinde harekete geçileceğini söyledi.

Kutlu, “Bolluk versin ki ülkemizin durumu siyasal, sosyal, idareli anlamda durumda. Çok şükür göç eden değil göç alabilen bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

“NEÜ Konya’ya değerinde katıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, göç meselesinin dağıtılmış açılardan değerlendirilebileceğini belirtip, “Konya’da 80 bine yakın Suriyeli misafirimiz var. Eğitim, istihdam, afiyet ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda paydaşlarımızla birlikte özel bir birim kurarak çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah kongrede sunulacak önerilerin bizlere yol gösterici sonuçlar çıkaracağına inanıyor emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hiçbir misafirin aç ve açıkta kalmaması için Konyalılar olarak önemli emekler sarf edildiğini belirten Akyürek, NEÜ’nün Konya’ya bedel kattığını sözlerine ekledi.

“Tasa edilenleri, derdi olanları, derdini sevenleri tebrik ederim”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Medeniyetimizin veren, kucak açan bir anlayışa sahip olduğunu kaydeden Sorgun, “Dert edilenleri, derdi olanları, derdini sevenleri tebrik ederim” ifadelerini kullandı

Ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli olduğunu söyleyen Sorgun, çoğu Batılı ülkenin fazla az sayıda sığınmacı kabul ettiğinin de altını çizdi. Dünyanın iki medeniyetin çatışmasına şahitlik ettiğini söyleyen Sorgun, “Birisi elde etmek üstüne kurulu bir uygarlık, bir diğeri ise vermeyi üstün tutan bir medeniyet. Bizim için veren el, alan elden üstündür” dedi.

Programda Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam ise, göçmenlerin sorunları konusunda farkındalık meydana getirmek açısından düzenlenen kongrenin önemine değindi ve halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu şiarıyla hizmet ettiklerini açıklama etti. Türkiye’nin kardeşlerine vefa ve dost elini uzattığının altını çizen Sağlam, valilik olarak da tüm güçleriyle çalıştıklarını hatırlattı.

Suriyeli çocuklardan oluşan koro konser verdi

Açılış konuşmalarının ardındaki Suriyeli çocuklardan oluşan bir koro konser verdi. Konserde Türkçe ve Arapça şarkılar söylenirken, çocuklar dinleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Konserin ardından NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Göçmenlerin Sorunları” başlıklı panele geçildi. Panel, Birleşmiş Milletler’den Temsilci Paolo Martini, Ahlia Üniversitesinden Prof. Dr. Amer Al- Roubaie, Vladimer Lado Gvilava ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koyuncu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Suriyeli İlköğretim öğrencilerinin hazırladığı Resim Sergisi de panelin arkasında ziyarete açıldı.

Kongre 2 gün sürecek ve göç, sefalet, istihdam gibi konular öbür katılımcıların sunumlarıyla ele alınacak.