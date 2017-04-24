Konyada 23 Nisan kutlamaları

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Başlıca Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ergun Eskici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, veliler ve fazla sayıda öğrenci katıldı. Düzenlenen programda öğrencilerin sergilediği ırk oyunları büyük beğeni toplarken, öğrencilerin jimnastik gösterisi büyük alkış aldı.Programda, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.