Konyada 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Konya’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya Valiliği kadar düzenlenen program, Atatürk Anıt Alanı’nda çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardındaki okunan İstiklal Marşı’ndan daha sonra program Mevlana Kültür Merkezi’nde devam etti. Programa Konya Vali Yakup Canbolat, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenler namına konuşan Fatmanur Pınar, “Öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya suya toprağa nasıl fer verirse bahar için kışın ayazında donmuş doğaya öğretmende pek can verir topluma” dedi.

Öğretmenlik mesleğinden emekli olan öğretmenler adına ise Adnan Başar söylev gerçekleştirdi.

İl Ulusal Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise yaptığı konuşmada, “24 Kasım ahali mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı gün 1981 yılından itibaren öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Dünyanın en kadim ve en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik tekrar tekrar bilgilinin üretilmesi geliştirilmesi yarına aktarılması ve geleceğin inşasında en önemli görevlerden birisi olmuştur. Çünkü öğretmenliğin özünde insan ve insanı geliştirmek vardır. İnsanı geliştirmek ve biçimlendirmek sorumluluğu çok olan ve dünyanın en zor işlerinden biridir. Bu anlamda tüm peygamberlerinde iki taraflı vasfı olan öğretmenlik böylece mesleklerin en kutsalıdır. Hepimizin hayatında dönüm noktası olarak nitelendirdiğimiz anılarda muhakkak bir öğretmenin rehberliği, sevgisi ikramı ve irfanı vardır. Nitekim kutlu bir çınarı gövdesinde büyüten Osman Gazi’nin ardında bir Şeyh Edebali, İstanbul’u feth eden bir Fatih’in ardında bir Akşemseddin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa’nın ardında bir Kemal olduğu gibi sizlerin yetişmesinde de adını ve emeğini unutamadığınız önünde saygıyla eğildiğiniz eli öpülesi öğretmenler mutlaka vardır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların gerisinde adaylığı kaldırılan öğretmenlerin ant töreni yapıldı. Okunan şiir ve yapılan orotorya gösterisi ile devam eden program, il öğretmenlerinden oluşan koro ekibi kadar seslendirilen şarkılar ve Emekli öğretmenlere “ Hizmet Şeref Belgesi”nin verilmesiyle sona erdi.

Programın sonunda, Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen şiir yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.