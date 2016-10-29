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29 Ekim 2016 Cumartesi

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Konyada 29 Ekim Kutlamaları

Konya’da 29 Ekim Cumhriyet Bayramı’nın 93.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 15:02
konyada-29-ekim-kutlamalari

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Konya’da 29 Ekim Cumhriyet Bayramı’nın 93. yıl dönümü kutlamaları zarfında, Anıt Meydanı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, CHP Konya Milletvekili M. Hüsnü Bozkurt, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, Konya 3. Başlıca Jet Üs ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Alparslan Yücel Sosyal ve askeri ve sivil erkan ile çok sayıda yurttaş katıldı. Program, Konya Valiliği’nin, Garnizon Komutanlığının ve Büyükşehir Belediyesi’nin Abide Meydanı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının peşinde etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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