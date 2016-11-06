Konyada 3 kişiyi gasp eden zanlı tutuklandı

Konya’da son bir hafta içerisinde yaşlı bir kadının yerde sürüklenerek çantasındaki 10 lirasının gasp edilmesi ve iki üniversite öğrencisinin de sahte polis numarasıyla zor kullanarak 100 lirasının alınması olayı ile ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk durum, bir hafta önce önce merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ümmühan Şahin’in (65) yerde sürüklenerek çantasındaki 10 lirasının, bir cep telefonunun ve evinin anahtarlarının gasp edildiği ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıyı tutmak için çalışma başlattı.

İkinci durum ise 2 Kasım günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi üstünde yaşandı. Sokak üzerinde yürüyen üç üniversite öğrencisinin önünü kesen bir birey kendisini polis olarak tanıtıp para istedi. Öğrencilerin isteğini reddetmesi üstüne şahıs yan bıçakla gençlerin üzerilerindeki 70 lirayı ve 10 avroyu alarak kaçtı. İki olayı parlatmak için çalışmalarını sürdüren polis, ihtiyar kadının ve üniversite öğrencilerinin verdiği eşkalin birbirine uyduğunu gördü. İki olayın yaşandığı yerlerdeki emniyet kamera kayıtlarını da inceleyen polis, olayı uyuşturucu bağımlısı Tayyar Cafer Ö.’nün (25) gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan egzersiz neticesinde kesin olmayan merkez Karatay ilçesi Yeni Semt’de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunda uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girdiği için olayları gerçekleştirdiğini bildiren Tayyar Cafer Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.