Konya’da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda kaçak sigara olduğu ihbarına ulaştı. Polis ekipleri, belirlenen adreste 15 günlük fiziki takibin ardından baskın için düğmeye bastı. Baskında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kente getirilen piyasa değeri 200 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Öte yandan, evde bulunan Suriye uyruklu Omar B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.