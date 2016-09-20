Konya'da 41 küçükbaş hayvan telef oldu

KONYA (AA) – Konya’nın Karatay ilçesinde, 41 küçükbaş hayvanın otladıkları alana bırakılan yemle zehirlendiği iddia edildi.

Tatlıcak Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Alaattin Gezer, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için araziye bıraktı. Bir süre sonra koyunlarını hareketsiz halde gören Gezer, hayvanların otladığı bölgede yem buldu. Yemin zehirli olduğu öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, 41 hayvanın telef olduğunu belirledi.

Aynı bölgede yaklaşık bir yıl önce de çok sayıda küçükbaş hayvanın zehirli yem verilerek telef edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.