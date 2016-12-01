Konya'da 450 polisle asayiş uygulaması
– Konya’da 450 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
KONYA (AA) – Konya’da 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki içkili restoranların bulunduğu bölgede asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, umuma açık iş yerlerinde bulunan 955 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Görevliler, yaklaşık 3 saat süren uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.