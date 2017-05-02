Konyada 5. Siber Güvenlik Platformu gerçekleştirilecek

Siber Emniyet Platformu gerçekleştirilecek.

Siber güvenlikte en cılız halka, sosyal mühendislik saldırıları ve önlemler konulu platforma, kamunun bilişim ve siber teknolojisinde stratejik öneme haiz kurumları Bilgi Teknolojileri ve Irtibat Kurumu (BTK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)’dan üstteki düzey katılım olacak. Keza platforma akademisyenler, EGM Siber Suçlar Dairesinden yetkililer ve özel sektörden birçok işyeri temsilcisi katkı maddesi sunacak.

Konu ile açıklamalarda bulunan NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, sosyal mühendisliğin, son zamanlarda bilhassa teknolojinin ötesinde, halkın böylece çok alanda dolandırılmasına sebep olan bir konu olduğunu belirterek temel hedeflerinin halkı sosyal mühendislik sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklar hakkında bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

“Geleceğin siber suçları da saptama edilecek”

Siber güvenliğin ülkede ve dünyada kayda değer bir konu haline geldiğini de açıklayan Yrd. Doç. Dr. Çıbıkdiken, “Sadece teknolojik olarak yok onları dağıtılmış aldatma yöntemleriyle ellerindeki kıymetli bilgileri alıp öyle fazla suça iki taraflı edecek şekilde dolandırıcılıklar yapılıyor. Bunun parasal boyutu da çok büyük oranda. böylece bu platform çerçevesinde biz, ‘Millet neden kandırılıyor, bunu önlemenin yolları nelerdir?’ gibi sorulara yanıt arayarak teknolojinin ötesinde bu konularda bilinçlendirme yapacağız. Hem siber suçların geçmişten günümüze nereye doğru gittiği hakkında tespitler yapılarak, geleceğin siber suçlarını da varsayım ederek tespit etmeye çalışacağız” dedi.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Genel Sekreteri Emre Yörük ise, derneğin ulus bilinci oluşturabilmek ve siber emniyet alanında farkındalık yaratabilmek amacıyla Ankara başta almak üzere dağıtılmış illerde her yıl ansızın fazla faaliyet düzenlediğini kaydetti. Güvenlik olarak bahsedilen bileşenlerin tamamının doğrusu güvensizlik sistemini de beraberinde getirdiğini aktaran Yörük, “Açık kaynak kodlu yerli ve milli yazılım kullanılması, siber açıdan ülke güvenliğini, ulus kurumlarının güvenliğini, vatandaşlarımızın güvenliğini teminat altına alır” diye konuştu.

“Yazılım çözümleri ve teçhizat ürünleri akredite edilmeli”

Kullanıcılara çekici gelen bedava depolama alanları gibi ayrı platformlar doğruca dünyadaki birçok sistemde belgelerin sızdığını, görüş ve resimlerin paylaşıldığını da uyarı çeken Emre Yörük, “Özellikle kesin ülkelerin üretmiş olduğu güvenlik duvarları ve güvenlik duvarları ile ilişkili sistemleri satın edinmek zorundayız. Herhangi bir yerli sertifikasyon yok ve maalesef CIA’in veya MOSSAD’ın kendi fonladığı sistemler üzerinden akredite edilmiş ürünler bunlar. Bu firmalar, kurumlar tarafından akredite ediliyor ve belirli bir emniyet sisteminden geçiyorsa çağrıda bulunmak ama onların da bu sistemleri süzebilecekleri, inceleyip bakabilecekleri kapıları mevcut olabiliyor. Bu sorunu bir günde çözmek fazla mümkün yok. Ama bugün başlarsak 3-5 sene sonra çok manâlı adımlar atacağımız kanaatindeyim. Ayrıca devletimizin yapacağı akreditasyon sistemiyle beraber devletimizin onay verdiği üreticiler, firmalar veya tedarikçilerin ürünleri ulus kurumları ve tüketiciler kadar rahatlıkla kullanılabilir hale gelebilir” ifadelerini kullandı.