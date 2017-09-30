Konyada 5 ton akışkanlaştırılmış gaz yüklü tanker yıkıldı
Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Semti Veysel Karani Sokağı üzerinde bulunan kavşakta alana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman S. 42 idaresindeki 42 BAĞIŞLAMA 121 plakalı 5 ton akışkanlaştırılmış gaz yüklü tanker, dönel kavşakta virajı alamayarak yıkıldı. Sürücü Süleyman S. kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. İhbar üzerine hadise yerine polis, itfaiye ve AFAD takımları sevk edildi. Hadise yerine gelen itfaiye takımları tankere köpük ve suyla müdahale etti. AFAD takımları kazanın alana geldiği yerin yakınında bulunan apartman serinkanlılarını dışarı çıkararak ihtiyat aldı.
Kaza sonrası yıkılan tanker vinç desteğiyle kaldırıldı.
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