Konyada 7. Ulusal Alzheimer Kongresi gerçekleştirildi

Milli Alzheimer Kongresi” gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ Rektör Yardımcısı Tahir Yüksek, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Güney, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, 7. Alzheimer Kongresi’nin Konya’da yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek bundan sonraki kongrelerde de bir arada bulunmayı özlem ettiklerini açıklama etti.

Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, kongrede çeşitlemeler yapmaya çalıştıklarını kaydederek, “Kongremizde Alzheimer hastalığının etiyolojisinde neler var, tedavi konusunda hangi noktadayız, Alzheimer hastalığının biyoloji ile ilgili belirteçleri, görüntüleme özellikleri gibi konularla ilgili güncellemeler yaptık. bununla birlikte işin sosyal, bakım, hukuki ve psikolojik boyutunu ihmalkârlık etmeyelim diye bu konularla ilgili konuşmalar ekledik” dedi.

“13 şubemizle türkiye’nin her uygun bu hastalara tezgâhtar olmaya çalışıyoruz”

Türkiye Alzheimer Derneğinin büyüdüğünü söyleyen Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, “İstanbul, Mersin ve Konya’da Gündüz Hayat Evlerimiz var. Konya Gündüz Hayat Evi, dizaynı ve mimarisi yalnızca bu amaçla yapılmış olduğu için doğrusu bir ilk. Eskişehir ve Mersin’de de Yatılı Bakım Evlerimiz var. 13 şubemizle Türkiye’nin her uygun bilinçlendirme, bu hastalığı anlatma, bu hastalıktan muzdarip kişilerin yaşam kalitesine ve bu hastalara bakan kişilerin hayat kalitesine asistan olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İnsanların dinç ve daha gizli hayat sürmesi için yürütülen bir alıştırma”

Hazreti Mevlana’nın, ‘Bu topraklara biz sevgiden başka bir tohum ekmedik’ sözünü hatırlatan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker. “Biz de sevgiyi çoğaltmaya ve büyütmeye çaba ediyoruz. Hızla şehirleşen ve ailenin daraldığı, hatta ailenin dejenere olduğu bir süreçte, Alzheimer hastalığının yansımaları sosyal boyutlarıyla daha sorunlu hale geliyor. Bu anlamda ayrıca yerel yönetimlerin ayrıca sivil toplum kuruluşlarının hem de üniversitenin üzerine ciddi görevler düşüyor. Yürütmekte olduğumuz bu güzel çalışmanın başka şehirlere de örnek olmasını arzuluyoruz. Bu konuda Konya’da üniversite, lokal yönetimler ve sivil toplum kuruluşları anlamında önemli bir dayanışma var. Bunun insan odaklı, insanların daha sıcacık daha sağlıklı bir hayat sürmesi için yürütülen bir çalışma olduğunu yakından müşahede ediyoruz. Biz de buna karınca kararınca bir yardım vermiş oluyoruz” biçiminde konuştu.

Programın devamında konuşmaların gerisinde oturumlara geçildi.