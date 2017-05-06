Konyada 750 bin liralık kaçak silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye takriben, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde farklı av bayilerinin sosyal ağ üzerinden çeşitli av tüfeklerinin ve silahların satışa sunulduğu istihbaratı üzerine egzersiz başlattı. Silahların müşterilere ulaşmadan ele geçirilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Emrindeki Kesicilik ve Dolandırıcılık Ofis Amirliği ve Güven Tim ekiplerinden oluşan özel bir tim kuruldu. Yapılan alıştırma sonucunda sosyal medya üzerinden satışı yapılan silahların iki kargo şirketi göre yola çıktığı bilgisine ulaşan polis ekiplerdi, Konya girişinde araçları takibe aldı. Polis ekipleri, araçların Karatay ilçesinde kargo dağıtım depolarına girmeleri üzerine eş zamanlı işlem gerçekleştirdi. Operasyonda 300 av tüfeği, 21 kuru sıkı silah, 21 havalı tüfek, 5 zıpkın, 228 şarjör, 58 şok silahı, 4 bin adet kuru sıkı mermisi, 400 boş kovan, 384 havai fişek ve 200 adet meşale ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemelerin piyasa değerinin 750 bin lira olduğu belirtildi. El konulan silah ve malzemelerin sahte sevk irsaliye üzerinden değişik illere gönderildiği saptama edildi.

Operasyonda ele geçirilen silahları hem gönderene ayrıca de alıcısına tabanca başı 500 lira canice kesileceği, kargo şirketlerine de idari cezalar OHAL zarfında ’patlayıcı ve hasar verici maddelerin taşınması’ zarfında daha ağır olacağı bildirildi.