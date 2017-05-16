Konyada 80 yaşındaki adam yangında can verdi

Yangın, Tuzlukçu ilçesine yan Pazar Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye takriben, alzheimer hastası olan Ali Çomak’ın (80) ikamet ettiği evde hemen şimdi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evden çıkmak istediği öne sürülen Ali Çomak, yere düştükten sonra bir daha kalkamadı. Alevlerin bir anda sardığı evden çıkamayan Ali Çomak, yanarak hayatını kaybetti. Yangın durum yerine gelen itfaiyenin müdahalesinin arkasından söndürülürken, ihtiyar adamın cesedi nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin arkasında otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma açıldı.