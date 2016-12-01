Konyada ahlak polisi hayat kadınlarına göz açtırmıyor

Konya’da etik polisi, geceleri yol kenarlarına çıkıp araçlara otostop çekerek fuhuş yapan 5 hayat kadınını suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye takriben, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro polisi, yaşam kadınlarının geceleri merkez Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi ve Sedirler Mahallesi Saman Pazarı civarında yol kenarına çıkıp, otostop çekerek durdurdukları araç sürücüleriyle belirtilmiş vergi karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini saptama etti. Kadınların çıktığı caddelerde çalışma başlatan polis, bir vakit sürekli maddesel takibin gerisinde 5 kadınını durdurdukları araçlarla pazarlık yaparken suçüstü yakaladı. Uyuşturucu bağımlısı olan yaşam kadınlarının yoldan geçen sürücülerle 50 ila 100 lira karşılığında anlaştıktan sonra otel, konut ya da ıssız yerlere artan bir şekilde cinsel ilişkiye girdikleri ileri sürüldü. Gözaltına alınan yaşları 22 ila 31 arasında değişen 5 yaşam kadını Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlar sonradan ifadeleri gücenmek üzere Etik Ofis Amirliği’ne götürüldü.

Ahlak polisi göre geçtiğimiz hafta tekrar aynı caddelerde yönelik yapılan çalışma neticesinde 15 kadını suçüstü yakalamıştı.

(SA-GD)