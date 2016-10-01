Konyada akademisyenlere FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin gerisinde yürütülen soruşturma zarfında haklarında yakalama kararı çıkan 34 akademisyenden 26’sı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün gerisinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Güvenlik Müdürlüğü’ne yan ekipler, haklarında yeteri dek kanıt elde edilen akademisyenlere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Arasında 18 profesörün bulunduğu 34 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, il merkezinde evvelden belirlediği adreslere bu sabahtan şafak zamanında operasyon düzenledi. Işlem dahilinde Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde daha önceden açığa alınan, aralarında 18 profesörün bulunduğu 26 akademisyen gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afiyet kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanı O.S.’nin de bulunduğu, 8 şüphelinin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi.