Konyada akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Yangın, merkez Karatay ilçesinde Üçler Mezarlığı karşı bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yakıt tankerine yakın bir bölümde hemen şimdi belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kısa sürede gelişen alevleri görebilen vatandaşların ihbarı üzerine durum yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durum yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri de köpük sıkarak yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürülürken, bir araç yanarak kullanılamaz ayla geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.