Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı
KONYA (AA) – Konya'da açılışı gerçekleştirilen alışveriş merkezinde indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, açılışta ucuz ürün satacağı duyurusunda bulunan alışveriş merkezinin önünde toplanan vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.
Giyim, gıda ve ev eşyalarının satıldığı alışveriş merkezinde, vatandaşlar ürünleri alabilmek için ezilme tehlikesi yaşadı ve fenalık geçirdi.
Ezilme tehlikesi yaşayan 6 yaşındaki D.M'yi, alışveriş merkezine komşu olan esnaflar kurtardı. İzdihamdan korkan kız çocuk, su içirilerek sakinleştirildi.
İçeriye koşarak girmeye çalışan bazı kadınlar ise yere düştü. Olayı gören bir vatandaş da "Hayatınızda hiç mi indirim görmediniz?" diyerek duruma tepki gösterdi.
-
Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi
-
HDP 3. Kadın Konferansı
-
Erciyes'te “yarıyıl tatili” yoğunluğu
-
Kapadokya Film Festivali seçkin filmleri bir araya getirecek
-
Honda’dan PCX125 ve Forza250 modellerine özel kredi kampanyası
-
Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.