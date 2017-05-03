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Konyada apartmanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Kerbela Sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:55

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Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Kerbela Sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye takriben, apartmanın çatısından dumanlar yükseldiğini görebilen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları esnasında çevredeki vatandaşların cep telefonu ile gösterme çekmeleri dikkat çekti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında somut zarar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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