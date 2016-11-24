Konyada arıtma çamuru gübre oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Şehirsel Atıksu Temizleme Tesisinden elde edilen temizleme çamurunun, toprak iyileştirme çalışmalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, enerji ve organik gübre değeri dolayısıyla tarımsal ekonomiye büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Şehir merkezinden kaynaklanan atıksuyun arıtılması nedeniyle Konya Şehirsel Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan temizleme çamurları, Konya Ovasında toprak ıslahı ve verim artışının sağlanması nedeniyle gübre olarak kullanılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bir prensip imza atmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere çalışmaları başlatılan arıtma çamurunun bir atıktan ziyade hammadde niteliği taşıdığına dikkat çekti.

“Keza toprak hem mahsul kalitesi”

Organik madde içeriği yüksek olan arıtma çamurlarının gübre değeri taşıdığını ifade eden Başkan Akyürek, “Yöre topraklarının çorak ve organik madde içeriğinin eksik olması dolayısıyla Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya ovasında toprak ıslahı ve verim artışının sağlanması için Konya Atıksu Temizleme Tesisinden kaynaklanan stabil temizleme çamurlarının bu alanlarda kullanılması büyük bir ağırlık arz etmektedir. Bu alanda Ülkemizde bir ilke imza atmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere KOSKİ Genel Müdürlüğümüz harekete geçerek mevcut yönetmelik çerçevesinde çalışmaları başlatmıştır” dedi.

“Türkiye’de bir ilk”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek stabilize arıtma çamuru uygulama müsade belgesi aldığını belirten Başkan Akyürek, “Konya Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan temizleme çamurlarının toprakta kullanılması için ‘Stabilize Temizleme Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında araştırmalar yürütülerek, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Türkiye’de bir ilk olarak ‘Stabilize Temizleme Çamuru Uygulama Izin Belgesi’ küskün ve arazi uygulamalarına başlanılmıştır. Bu izin belgesinin kapsamı da 2015 ve 2016 yıllarında genişletilerek toplamda 5 milyon 200 bin metrekare alanda stabil temizleme çamuru ile toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı gübreleme uygulamaları yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Atık yok, hammadde”

Temizleme çamuru kullanıcıları olan çiftçilerden verim artışı ve toprak iyileşmesi yönünden fazla dönüşlerin alındığını ve temizleme çamuruna olan alaka ve talebin gitgide artarak arttığını dile getiren Başkan Akyürek, “Dünyada ve ülkemizde arıtma çamurlarının bertarafı için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılmaktadır. Enerji ve organik gübre değeri olan temizleme çamurlarının, ekonomiye bir değer olarak kazandırılması ve atık olarak değil hammadde olarak değerlendirilebileceği KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün uygulamaları ile maddesel hale gelmiştir. Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan arıtılmış ve stabil ülkü getirilmiş arıtma çamurlarından ayrıca enerji elde edilmekte keza de toprakta uygulamaları yapılarak bertaraf için ilave bir yatırıma lüzum kalmaksızın ürün olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

“Erozyona aleyhinde atıksu çamuru”

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün arıtma çamurlarını erozyonu önleme ve meraları ıslah etme çalışmaları kapsamında Karapınar’da kullanmaya başladığını ifade eden Başkan Akyürek, cümlelerine şöyle devam etti: “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü kadar Konya Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan stabil arıtma çamurlarının erozyon önleyici madde ve mera arazilerinin ıslahında kullanılabilirliğinin incelenmesi amacıyla, Erozyona Uğramış Çayır Alanlarında Temizleme Çamurunun Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi Projesinin kullanım çalışmalarına Karapınar bölgesinde başlanılmış olup, araştırma süreçleri devam etmektedir. Elde edilecek sonuçların yerinde olması durumunda, erozyonun yoğun olduğu Karapınar yöresinde erozyon önleyici madde ve meraların ıslahı için organik bir ürün olarak kullanılması planlanmaktadır.”