Konya'da asayiş uygulaması

KONYA (AA) – Konya’da 400 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde içkili restoranların bulunduğu bölgede asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, umuma açık iş yerlerinde bulunan bin kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra çevredeki 200 araçta arama yaptı.

Görevliler, yaklaşık bir saat süren uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı.