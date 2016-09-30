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Konya'da asayiş uygulaması

– Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, arandığı belirlenen 4 kişi yakalandı

30 Eylül 2016 Cuma, 02:25
Konya'da 400 polisle asayiş uygulaması

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KONYA (AA) – Konya’da 400 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde içkili restoranların bulunduğu bölgede asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, umuma açık iş yerlerinde bulunan bin kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra çevredeki 200 araçta arama yaptı.

Görevliler, yaklaşık bir saat süren uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı.

400 polis asayiş uygulaması Konya

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