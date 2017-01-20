Konya'da B Gençler Voleybol turnuvası

KONYA (AA) – Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Voleybol Takımı, Konya’da düzenlenen B Gençler Voleybol turnuvası final maçında Selçuklu Teknik Lisesini yenerek Konya Bölge şampiyonu oldu.

Karapınar İHL, Konya’da oynadığı tüm maçları rakiplerine set vermeden 3-0 kazandı.

Antrenör Mehmet Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Zor şartlar altında maçlarımızı oynadık. İklim şartları çalışma tempomuzu ve maç konsantrasyonumuzu zaman zaman olumsuz etkiledi. Hep deplasman takımı durumundaydık. Çok çalıştık, oyunun her saniyesinde bu çalışmamızın emeğini ve getirilerini birebir yaşadık. Karşımıza çıkan bütün engelleri aşmakta fazla zorlanmadık. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Şimdi ilimizi, ilçemizi İç Anadolu Bölgesi şampiyonasında temsil etmenin heyecanı, bilinci ve gururuyla sorumluluğumuzun farkına varıp daha çok çalışacağız. Öğrencilerimize destek verildiği takdirde daha fazla başarının geleceğini umuyorum.”