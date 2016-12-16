Konya'da baraj buz tuttu

KONYA (AA) – Konya’da bulunan Altınapa Barajının yüzeyi aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Konya-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde yer alan ve Konya kent merkezinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Altınapa Barajı, gece eksi 10 dereceyi gören soğuklarda donarak buz tuttu.

Baraj gölünün buz tutması üzerine yol kenarında araçlarını durduran sürücüler gördükleri manzarayı fotoğrafladı.

Yaz döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi oldukça düşen Altınapa Baraj gölü olta tutkunlarının da sık ziyaret ettiği bir yer.