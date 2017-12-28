Konya’da bebek emzirme semineri
Seminer hakkında bilgi veren Medicana Hastanesi Yeni Doğan Bakım Sorumlu Hemşiresi Hatice Öznuzumlalı, hastane olarak anne sütünün önemi, sütün sağılması ve güvenli saklanması konusunda aileleri bilinçlendirmek amacıyla seminer gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugün annelerimizi ve gebelerimizi anne sütünün önemi, sağılması ve güvenli saklanmasını sağlamak amacıyla burada topladık ve bunu her ay düzenli olarak yapmayı da planlıyoruz. Tüm Medicana Hastaneler Grubu olarak anne sütüne tam destek verdiğimizi bildirmek istiyorum. Her zaman sağlık müdürlüğünün de dediği gibi ‘Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır’. Bu sloganı biz de destekliyoruz ve anne sütü alan bebeklerin sağlığına daha hızlı kavuştuğunu, büyümesini daha aktif bir şekilde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Biz de anne sütüne destek veriyoruz. Emzirmede ilk 6 ay sadece anne sütü diyoruz. İlkokul çağına kadar anne sütünü vermeye devam ediniz. İçeriğini hiçbir mama firması karşılayamadığını onlar da dile getiriyor. İçerik olarak her bebeğin annesinin kendi özgü sütü bebeğine has oluyor. Bu yüzden mutlaka anne sütü diyoruz” ifadelerini kullandı.
Medicana Konya Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, hastane personelinin yanı sıra anneler ve anne adayları da katıldı.
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