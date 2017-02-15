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Konya'da bıçaklı gasp iddiası

– Selçuklu ilçesinde market sahibinden bıçak zoruyla para aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

15 Şubat 2017 Çarşamba, 12:25

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KONYA (AA) – Konya’da market sahibinden bıçak zoruyla para gasbettiği öne sürülen şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Kütükçü’ye (48) ait merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ufuk Sokak’taki markete gelen bir kişi, bıçak zoruyla kasadaki 200 lirayı gasbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin farklı suçlardan kaydı bulunan Emre Y. (20) olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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